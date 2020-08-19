Royal Flight отправит сибиряков в Анталью с пересадкой

Авиакомпания Royal Flight начала полеты в турецкую Анталью из ряда российских городов. В их числе есть и сибирские.

О чартерной программе Royal Flight сообщила пресс-служба аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. По ее данным, авиакомпания организует полеты из 13 городов с пересадкой в этом городе. В числе городов упомянуты Новосибирск и Омск.

«Чартерные рейсы Royal Flight в Анталью запланированы из Платова ежедневно до конца месяца, полеты выполняются на самолете Boeing 757 вместимостью 235 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 25 минут», - отмечается в пресс-релизе аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала о возобновлении с 10 августа полетов российских и турецких авиаперевозчиков в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Фото: сайт международного аэропорта Платов