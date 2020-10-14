Когда подорожает ОСАГО в 2020 году: последние новости

Повышение ОСАГО в 2020

С сентября текущего года страховые компании в Новосибирске и других городах России стали использовать новые тарифы и коэффициенты при расчете цены «автогражданки». Изменения, зафиксированные в указании Банка России, уменьшают стоимость полиса для безаварийных автолюбителей и увеличивают ее для злостных нарушителей. Повышение тарифов ОСАГО особенно ударит по кошельку безответственных таксистов, потому что максимальное значение ценового коридора, предусмотренного для водителей этой категории, выросло на 30%.

Основные изменения

Последние новости, посвященные подорожанию страховки ОСАГО в 2020 году, позволяют сделать вывод, что многим водителям придется пересматривать свое поведение на дороге. С 24 августа страховым компаниям регулятор позволил использовать при расчете стоимости «автогражданки» персональные тарифы. Они зависят от разных факторов, в том числе и от количества грубых нарушений ПДД: чрезмерное превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование запрещающего знака светофора и т.д. Правда, эти нарушения водителям засчитаются лишь в том случае, если будут выявляться лично инспектором ДПС, а не камерами видеонаблюдения.

Второе изменение касается тарифного коридора. Для физлиц, управляющих легковым автотранспортом, он расширился на 10% в обе стороны. Поэтому минимальное значение сейчас составляет 2 471 руб., а максимальное — 5 436 руб.

Не обошла стороной реформа и коэффициент КВС, что делает «автогражданку» для молодых водителей с небольшим опытом или без него еще более невыгодной. И, используя онлайн калькулятор на официальном сайте выбранного страховщика, в этом можно легко убедиться. Для людей в возрасте 22-24 года со стажем 3-4 года значение коэффициента КВС выросло с 1,04 до 1,08. А для пожилых водителей (от 59 лет), которые провели за рулем не менее 3 лет, оно, наоборот, снизилось.

Эксперты в сфере автострахования отмечают, что повышение и понижение цены полиса в 2020 году для водителей разных категорий позволит рынку ОСАГО перейти в более зрелую форму. Страховщики смогут более гибко определять стоимость «автогражданки», что по достоинству оценят безаварийные водители в возрасте.

Отдельного внимания заслуживают «иные обстоятельства», которые также могут повлиять на итоговую цену страховки. К ним относят пробег и возраст автомобиля, наличие в нем телематических устройств, семейное положение водителя. По статистике семейные люди, воспитывающие детей, меньше попадают в аварии, поэтому данный фактор тоже берется во внимание. А вот вероисповедание, национальную, расовую, языковую принадлежность, политические взгляды и должностное положение страховщикам учитывать строго запрещено.

Подорожают ли полисы?

Как уже отмечалось, стоимость ОСАГО подорожает в текущем году для таксистов и молодых водителей, так как они относятся к самой убыточной категории покупателей полиса. А все потому, что часто нарушают правила ПДД, любят скорость и не задумываются о правах других участников дорожного движения. Конечно, среди них немало очень аккуратных и ответственных автолюбителей, но поведение других лихачей перечеркивает все их старания.

Чтобы хоть как-то сэкономить, стоит покупать ОСАГО в Новосибирске без дополнительных услуг с помошью сервиса Inguru. При дистанционном оформлении не нужно общаться с сотрудником страховой и приобретать дополнительные продукты под влиянием его настоятельных советов. К тому же, такой формат исключает лишние затраты времени и средств, что тоже на руку современному водителю.

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