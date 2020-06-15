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Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

Главная Спорт
Новосибирск
11:46 15 Июня 2020
футбол, тренер, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В футбольном клубе «Новосибирск», выступающем в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), сформирован тренерский штаб. В него вошли специалисты, большинство которых уже проявило себя в новосибирском футболе.  

Штаб сформировал главный тренер ФК «Новосибирск» Сергей Кирсанов. Как ранее писали Sibnovosti.ru, контракт с ним был продлен до конца 2020 года.

«В его штаб вошли тренеры Евгений Обгольц, известный по работе в «Сибири», и Томаш Выходил, работавший в молодежной команде «Новосибирска», - сообщил сегодня сайт клуба.

Кроме того, тренером по физической подготовке назначен Иван Нагибин, недавно завершивший карьеру футболиста. Вратарей «Новосибирска» будет тренировать Александр Ерохин, ранее работавший в ФК «Сибирь».

Тем временем, экспертная комиссия Футбольной национальной лиги одобрила заявку другого сибирского клуба – омского «Иртыша» – на получение лицензии, дающей право на участие в первенстве лиги в будущем сезоне. По итогам предыдущего сезона «Иртыш» стал победителем первенства в группе «Восток» ПФЛ.

Фото: сайт футбольного клуба «Сибирь»

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