Новосибирская «Сибирь» поедет на хоккейный турнир в Челябинск

Новосибирская «Сибирь» примет участие в Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. Предсезонный турнир состоится в Челябинске с 23 по 27 августа.

Помимо «Сибири» и хозяев – «Трактора», главный приз разыграют еще два клуба КХЛ. Это екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик». По данным уральских СМИ, «Автомобилист» также уже дал согласие на участие.

«Ранее наша команда много лет была участницей предсезонного турнира Памяти Ромазана в Магнитогорске», - отметил в связи с выбором соревнования сайт «Сибири».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»