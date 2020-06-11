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Новосибирская «Сибирь» поедет на хоккейный турнир в Челябинск

Главная Спорт
Новосибирск
10:49 11 Июня 2020
хоккей, сибирь, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» примет участие в Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. Предсезонный турнир состоится в Челябинске с 23 по 27 августа.

Помимо «Сибири» и хозяев – «Трактора», главный приз разыграют еще два клуба КХЛ. Это екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик». По данным уральских СМИ, «Автомобилист» также уже дал согласие на участие.

«Ранее наша команда много лет была участницей предсезонного турнира Памяти Ромазана в Магнитогорске», - отметил в связи с выбором соревнования сайт «Сибири».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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