Фестиваль бега в Новосибирске назначен на 12 сентября

Традиционный Сибирский фестиваль бега в Новосибирске в этом году запланирован на 12 сентября. Дата указана в постановлении губернатора Андрей Травникова.

В документе говорится о создании организационного комитета по проведению фестиваля. Его возглавил вице-губернатор Сергей Нелюбов. Сибирский фестиваль бега включает в себя также традиционный полумарафон Александра Раевича. План мероприятий по подготовке и проведению должен быть готов к 10 августа.

Инициатором проведения мероприятия 12 сентября выступила Федерация легкой атлетики Новосибирской области. В 2019 году в фестивале приняли участие 9,1 тыс. человек. В том числе, в полумарафоне - 1,3 тыс.

Фото: сайт министерства физической культуры и спорта Новосибирской области