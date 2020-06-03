Новосибирский хоккейный клуб усилился канадским нападающим

Уроженец канадской столицы Оттавы Эрик О’Делл пополнил ряды «Сибири». Новосибирский хоккейный клуб подписал с нападающим двухлетний контракт.

Эрик О’Делл перешел в «Сибирь» из магнитогорского «Металлурга», с которым завершил прошлый сезон. До этого форвард играл за «Сочи». Всего канадец провел 204 матча в регулярных чемпионатах КХЛ (112 очков) и 15 матчей в Кубке Гагарина (шесть очков).

«О’Делл - бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24%)», - отмечает сайт «Сибири».

Нападающий стал пятым легионером в новосибирской команде. Четверо других представляют Финляндию.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»