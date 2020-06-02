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В футбольном «Новосибирске» меняется состав

Главная Спорт
Новосибирск
15:27 2 Июня 2020
футбол, игрок, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Состав выступающего в Профессиональной футбольной лиге «Новосибирска» в будущем сезоне во многом будет отличаться от нынешнего. В клубе сообщили об уходе большой группы игроков.

Закончился срок аренды у Даниила Большунова, Павла Кудряшова, Станислава Крапухина, Александра Максименко и Игоря Николова. Эти футболисты вернутся в составы своих клубов. Кроме того, истек срок действия трудовых договоров с вратарем Ильей Труниным, защитником Александром Серасховым, полузащитником Алексеем Друзиным и нападающим Денисом Дорожкиным.

«Действующие контракты с клубом имеют вратарь Евгений Ставер и полузащитник Илья Сафронов. С остальными футболистами ведутся переговоры о пролонгации трудовых договоров», - говорится на сайте «Новосибирска».

По итогам прошлого сезона новосибирская команда заняла третье место из шести в зоне «Восток».

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

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