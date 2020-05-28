В хоккейной «Сибири» появился третий вратарь

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил контракт с 23-летним вратарем Антоном Красоткиным. Он рассчитан на два года.

По данным «Сибири», новый вратарь оказался в клубе в результате обмена с «Локомотивом». Ярославцы получили денежную компенсацию. С 2018 года Антон Красоткин выступал за владивостокский «Адмирал». В следующем сезоне приморцы не будут играть в КХЛ по финансовым причинам.

В сообщении на сайте новосибирского клуба отмечается, что в 2017 году голкипер в составе сборной России выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира (МЧМ). В минувшем сезоне ворота «Сибири» защищали Алексей Красиков и финн Харри Сятери.

Тем временем, КХЛ уведомила клубы о том, что очередной чемпионат может стартовать 2 сентября 2020 года. Эта дата согласована с Федерацией хоккея России.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»