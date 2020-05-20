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Тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» признан лучшим в России

Главная Спорт
Новосибирск
09:55 20 Мая 2020
волейбол, тренер, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» Пламен Константинов признан лучшим тренером мужской российской Суперлиги прошедшего сезона. Таковы итоги голосования болельщиков.

Болгарский специалист Пламен Константинов пришел в новосибирский клуб в 2016 году. Недавно руководство «Локомотива» объявило о том, что он продлил контракт еще на четыре года.

В прошедшем сезоне «Локомотив» впервые стал чемпионом России. Кроме того, команда вышла в полуфинал европейского Кубка ЕКВ (затем турнир был прерван из-за пандемии коронавируса).

В голосовании приняло участие около 3 тыс. болельщиков.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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