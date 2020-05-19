Новосибирский футбольный клуб сохранил тренера и виды на ФНЛ

У футбольного клуба «Новосибирск», несмотря на смену руководства, сохраняется задача вывести команду в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Напомним, что минспорта является учредителем АНО «ФК «Новосибирск». На прошлой неделе клуб объявил об отставке гендиректора Анны Барановой и назначении на эту должность Андрея Перлова.

«Бюджет на 2020 год сохранился в размере 250 млн руб. Есть небольшие корректировки в меньшую сторону в связи с эпидемиологической ситуацией, но они затронули не только профессиональные клубы, но и госучреждения и спортшколы. Бюджет соответствует не только уровню команды ПФЛ. Перед ФК «Новосибирск» стоит задача выйти в ФНЛ, так что мы будем усиливаться игроками высокого уровня. Думаю, на будущий год бюджет не уменьшится…», - сказал сегодня Сергей Ахапов.

По словам Андрея Перлова, с главным тренером Сергеем Кирсановым «Новосибирска» трудовой договор будет продлен до конца 2020 года. Предполагается сохранить и костяк команды.

В сезоне 2019/2020 «Новосибирск» выступал в группе «Восток» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), где абсолютным фаворитом выглядел омский «Иртыш». Сезон был завершен досрочно, новосибирская команда заняла третье место из шести. В следующем сезоне группы «Восток» уже не будет, а сибирские команды попадут в другие группы.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»