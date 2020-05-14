Гендиректором ФК «Новосибирск» стал олимпийский чемпион по ходьбе

Новым гендиректором футбольного клуба «Новосибирск» назначен Андрей Перлов. Он сменил на этом посту Анну Баранову.

Андрей Перлов известен в спортивном мире, в первую очередь, как олимпийский чемпион по спортивной ходьбе на дистанции в 50 км. Этот титул он завоевал на Олимпиаде 1992 года.

«… Работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, с 2016 года руководил Федерацией футбола Новосибирской области в должности исполнительного директора», - говорится о его карьере спортивного функционера на сайте «Новосибирска».

Об отставке Анны Барановой после примерно года работы на посту гендиректора Sibnovosti.ru писали вчера. Сегодня «Новосибирск» сообщил об уходе со своего поста Андрея Арефина – директора клубной академии.

Созданный только в прошлом году «Новосибирск» выступает в группе «Восток» Профессиональной футбольной лиги.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»