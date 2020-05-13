Футбольный клуб «Новосибирск» остался без гендиректора

Анна Баранова покинула пост гендиректора футбольного клуба «Новосибирск». На этом посту она проработала менее года – с момента образования клуба.

«ФК «Новосибирск» благодарит Анну Баранову за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба», - говорится в сообщении клуба.

Причина увольнения не указывается. Как писали Sibnovosti.ru, «Новосибирск» был создан в июне 2019 года. Учредителем АНО «ФК «Новосибирск» является министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Анна Баранова ранее работала директором по экономике и планированию другого новосибирского футбольного клуба - «Сибирь». После назначения она говорила о плане поэтапного выхода «Новосибирска» в Российскую премьер-лигу.

«Новосибирск» выступает в группе «Восток» Профессиональной футбольной лиги. Весной этого года прошло голосование среди болельщиков, касающееся названия клуба. Из 161 проголосовавшего 127 выступили за переименование в «Чкаловец».

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»