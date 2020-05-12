Болгарский тренер остался сибиряком

Главный тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» Пламен Константинов остается в клубе. Болгарский специалист продлил контракт.

Новое соглашение рассчитано на четыре года. Пламен Константинов пришел в новосибирский клуб в 2016 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошедшем сезоне «Локомотив» впервые стал чемпионом России. Кроме того, команда вышла в полуфинал европейского Кубка ЕКВ (затем турнир был прерван из-за пандемии коронавируса).

«В ближайшие годы мы хотим сделать упор на собственные кадры. Это выглядит логично. В течение четырехлетнего цикла будем вводить в состав молодежь…», - прокомментировал новый контракт сайту «Локомотива» его гендиректор Роман Станиславов.

Напомним, что после завершения сезона «Локомотив» покинуло несколько опытных игроков. В их числе Фабиан Джизга, Артем Ермаков, Павел Захаров, Константин Бакун.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»