12 мая
Новосибирск
погода +29 °C
73.87
 
€ 80.0
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Болгарский тренер остался сибиряком

Главная Спорт
Новосибирск
13:51 12 Мая 2020
волейбол, тренер, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Главный тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» Пламен Константинов остается в клубе. Болгарский специалист продлил контракт.

Новое соглашение рассчитано на четыре года. Пламен Константинов пришел в новосибирский клуб в 2016 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошедшем сезоне «Локомотив» впервые стал чемпионом России. Кроме того, команда вышла в полуфинал европейского Кубка ЕКВ (затем турнир был прерван из-за пандемии коронавируса). 

«В ближайшие годы мы хотим сделать упор на собственные кадры. Это выглядит логично. В течение четырехлетнего цикла будем вводить в состав молодежь…», - прокомментировал новый контракт сайту «Локомотива» его гендиректор Роман Станиславов.

Напомним, что после завершения сезона «Локомотив» покинуло несколько опытных игроков. В их числе Фабиан Джизга, Артем Ермаков, Павел Захаров, Константин Бакун.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» вошла в пул лучших команд сезона КХЛ

Новосибирская «Сибирь» вошла в пул лучших команд сезона КХЛ

7 Мая 2020 г.
Восьми командам присвоили единое место
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» набрала новых защитников

Хоккейная «Сибирь» набрала новых защитников

2 Мая 2020 г.
Новосибирский клуб объявил об изменениях в составе
Новости Новосибирска: Сергей Савин стал лучшим новосибирским волейболистом по версии болельщиков

Сергей Савин стал лучшим новосибирским волейболистом по версии болельщиков

30 Апреля 2020 г.
Доигровщик выступает за «Локомотив» с 2015 года
Новости Новосибирска: Сибирские клубы не смогут стать победителями волейбольных еврокубков в этом сезоне

Сибирские клубы не смогут стать победителями волейбольных еврокубков в этом сезоне

27 Апреля 2020 г.
ЕКВ завершила сезон 2019/2020
Новости Новосибирска: Лучшие «сибиряки» - это финны

Лучшие «сибиряки» - это финны

22 Апреля 2020 г.
В новосибирском хоккейном клубе подвели итоги голосования
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» покинуло еще два игрока

Новосибирский волейбольный «Локомотив» покинуло еще два игрока

21 Апреля 2020 г.
Из команды ушли либеро Артем Ермаков и доигровщик Павел Захаров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Для гимназии в новосибирском Академгородке построят новое здание

Для гимназии в новосибирском Академгородке построят новое здание

8 Мая 2020 г.
Корпус постройки 1958 года снесут
Новости Новосибирска: Самоизоляцию продлили в Новосибирской области

Самоизоляцию продлили в Новосибирской области

11 Мая 2020 г.
Власти ввели некоторые послабления
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области приближается к тысяче

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области приближается к тысяче

8 Мая 2020 г.
За последние сутки зарегистрировано 73 новых случая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19