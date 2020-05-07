Новосибирская «Сибирь» вошла в пул лучших команд сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела спортивные итоги прерванного из-за эпидемии коронавируса сезона. Новосибирская «Сибирь» оказалась в числе восьми команд, которым присвоено единое место – 1-8.

«Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», - пояснило принятое решение руководство лиги.

Восемь указанных команд – те, что вышли во второй раунд плей-офф. В их числе также «Ак Барс», «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит», «Салават Юлаев», СКА и ЦСКА.

Остальные команды были ранжированы по спортивному принципу. Второй сибирский клуб КХЛ – омский «Авангард» - получил девятое место.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»