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Новосибирская «Сибирь» вошла в пул лучших команд сезона КХЛ

Главная Спорт
Новосибирск
17:29 7 Мая 2020
хоккей, лига, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела спортивные итоги прерванного из-за эпидемии коронавируса сезона. Новосибирская «Сибирь» оказалась в числе восьми команд, которым присвоено единое место – 1-8.

«Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», - пояснило принятое решение руководство лиги.

Восемь указанных команд – те, что вышли во второй раунд плей-офф. В их числе также «Ак Барс», «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит», «Салават Юлаев», СКА и ЦСКА.

Остальные команды были ранжированы по спортивному принципу. Второй сибирский клуб КХЛ – омский «Авангард» - получил девятое место.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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