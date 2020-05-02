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Хоккейная «Сибирь» набрала новых защитников

Главная Спорт
Новосибирск
16:14 2 Мая 2020
хоккей, сибирь, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь», выступающая в Континентальной хоккейной лиге, объявила об изменениях в составе. Клуб заключил однолетний контракт с защитником Ефимом Гуркиным. Два последних сезона воспитанник уфимского хоккея играл за екатеринбургский «Автомобилист». Именно с этой командой «Сибирь» встретилась в первом раунде плей-офф в прерванном сезоне 2019/2020.

На этом пополнения в «сибирской» защите не заканчиваются. По данным сайта клуба, однолетний контракт подписан также с Виталием Меньшиковым. Он уже играл за «Сибирь» два с половиной сезона, а затем успел выступить за омский «Авангард», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Кроме того, подписан двухлетний контракт с Тимуром Ахияровым из владивостокского «Адмирала» и сделано новое квалификационное предложение Николаю Демидову.

Что касается нападения, то в Новосибирск переезжает Олег Ли. Он успел поиграть за пять клубов КХЛ, включая санкт-петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

Ранее «Сибирь» объявила о том, что ее ряды покидают пять хоккеистов. Истекли контракты у Юкки Пелтолы, Игоря Макарова, Николая Тимашова, Олега Пигановича и Глеба Зырянова.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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