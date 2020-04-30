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Сергей Савин стал лучшим новосибирским волейболистом по версии болельщиков

Главная Спорт
Новосибирск
15:08 30 Апреля 2020
новосибирск, спорт, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Болельщики новосибирского волейбольного «Локомотива» определили лучшего игрока команды в сезоне 2019/2020. Им стал Сергей Савин.

«Голосование (по выбору лучшего игрока сезона в России – Sibnovosti.ru) проходит в несколько этапов, первый – внутриклубный. Париматч и ВФВ выбрала восемь игроков в каждом клубе, получивших в сезоне наибольшее количество игрового времени – среди них болельщики каждой из команд выбрали своего на следующий этап голосования», - сообщил сайт «Локомотива» о порядке проведения конкурса.

Сергей Савин выступает в амплуа доигровщика. За «Локомотив» он играет с 2015 года, в этом сезоне вместе с новосибирской командой стал чемпионом России и обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока.

В другом мужском сибирском волейбольном клубе – кемеровском «Кузбассе» - итоги голосования еще не подведены.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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