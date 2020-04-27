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Сибирские клубы не смогут стать победителями волейбольных еврокубков в этом сезоне

Главная Спорт
Новосибирск
10:40 27 Апреля 2020
волейбол, новосибирск, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские мужские волейбольные клубы окончательно лишились шансов стать победителями еврокубков сезона 2019/2020. Заключительная часть розыгрыша отменена из-за пандемии коронавируса.

Административный совет Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) принял окончательное решение считать все еврокубки сезона 2019/2020 неразыгранными. Ранее они были приостановлены. Таким образом, победители определены не будут.

Напомним, кемеровский «Кузбасс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Новосибирский «Локомотив», в свою очередь, не только вышел в полуфинал Кубка ЕКВ, но даже успел провести там один матч – победил на домашней площадке санкт-петербургский «Зенит» 3:1.

«Решение не доигрывать еврокубковый сезон - оптимальное, абсолютно правильное. Конечно, нам жаль, что сезон в Кубке CEV так завершился для нас, но что поделаешь. Мы понимаем, что в тех же составах уже не собрать команды. То есть не было смысла переносить остаток плей-офф на более поздний срок, на осень, например», - прокомментировал решение конфедерации гендиректор «Локомотива» Роман Станиславов на сайте клуба.

фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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