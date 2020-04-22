22 апреля
Новосибирск
погода +10 °C
76.26
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Лучшие «сибиряки» - это финны

Главная Спорт
Новосибирск
10:47 22 Апреля 2020
хоккей, сибирь, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Юрки Йокипакка признан лучшим игроком новосибирской хоккейной «Сибири» в прошедшем сезоне. Он получил наибольшее число голосов болельщиков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги голосования опубликованы на сайте клуба. Юрки Йокипакка получил поддержку 3,4 тыс. болельщиков. Таким образом, второй год подряд лучшим «сибиряком» становится защитник. По итогам прошлого сезона им был Николай Демидов.

В тройке лучших по результатам опроса еще два финна. Нападающий Юусо Пуустинен набрал почти 3 тыс. голосов и смог ненамного опередить вратаря Харри Сятери.

Напомним, в сезоне 2019/2020 «Сибирь» смогла пройти первый раунд плей-офф, но затем розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за распространения коронавируса. В феврале клуб объявил о том, что с Юрки Йокипакка, который пришел в команду в 2019 году, заключен новый контракт на два сезона.  

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» покинуло еще два игрока

Новосибирский волейбольный «Локомотив» покинуло еще два игрока

21 Апреля 2020 г.
Из команды ушли либеро Артем Ермаков и доигровщик Павел Захаров
Новости Новосибирска: Польский капитан ушел из новосибирского «Локомотива»

Польский капитан ушел из новосибирского «Локомотива»

16 Апреля 2020 г.
В Сибири Фабиан Джизга отыграл два сезона
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» расстался с одним из лидеров

Новосибирский волейбольный «Локомотив» расстался с одним из лидеров

14 Апреля 2020 г.
Команду покинул Константин Бакун
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» готовит омоложение состава

Новосибирский волейбольный «Локомотив» готовит омоложение состава

7 Апреля 2020 г.
Гендиректор клуба Роман Станиславов рассказал о планах после чемпионского сезона
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» объявлен победителем мужской волейбольной Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» объявлен победителем мужской волейбольной Суперлиги

30 Марта 2020 г.
Всероссийская федерация волейбола решила прекратить чемпионат
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» остановился в шаге от финала Кубка ЕКВ

Новосибирский волейбольный «Локомотив» остановился в шаге от финала Кубка ЕКВ

23 Марта 2020 г.
Европейский турнир и российское первенство приостановлены на неопределенный срок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В новосибирском вузе собрали истребитель

В новосибирском вузе собрали истребитель

17 Апреля 2020 г.
В НГТУ НЭТИ отреставрировали Ла-5
Новости Новосибирска: Третий пациент с коронавирусом умер в Новосибирске

Третий пациент с коронавирусом умер в Новосибирске

19 Апреля 2020 г.
Ему было 49 лет
Новости Новосибирска: Математики вычислили пик эпидемии в Новосибирске

Математики вычислили пик эпидемии в Новосибирске

20 Апреля 2020 г.
Число инфицированных с симптомами в начале июня достигнет 2,5-3 тыс. человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19