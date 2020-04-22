Лучшие «сибиряки» - это финны

Юрки Йокипакка признан лучшим игроком новосибирской хоккейной «Сибири» в прошедшем сезоне. Он получил наибольшее число голосов болельщиков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги голосования опубликованы на сайте клуба. Юрки Йокипакка получил поддержку 3,4 тыс. болельщиков. Таким образом, второй год подряд лучшим «сибиряком» становится защитник. По итогам прошлого сезона им был Николай Демидов.

В тройке лучших по результатам опроса еще два финна. Нападающий Юусо Пуустинен набрал почти 3 тыс. голосов и смог ненамного опередить вратаря Харри Сятери.

Напомним, в сезоне 2019/2020 «Сибирь» смогла пройти первый раунд плей-офф, но затем розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за распространения коронавируса. В феврале клуб объявил о том, что с Юрки Йокипакка, который пришел в команду в 2019 году, заключен новый контракт на два сезона.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»