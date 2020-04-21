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Новосибирский волейбольный «Локомотив» покинуло еще два игрока

Главная Спорт
Новосибирск
14:33 21 Апреля 2020
волейбол, игрок, команда
Автор: Sibnovosti.ru
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В следующем сезоне мужской волейбольной Суперлиги новосибирский волейбольный «Локомотив» предстанет во многом новой командой. В апреле клуб покинуло уже четыре игрока, завоевавшие по итогам сезона 2019/2020 звание чемпионов России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Из «Локомотива» ушли либеро Артем Ермаков и доигровщик Павел Захаров. Они играли в составе новосибирской команды с 2018 года. На сайте «Локомотива» их поблагодарили за помощь клубу. Напомним, ранее стало известно о том, что Новосибирск покидают польский капитан «железнодорожников» связующий Фабиан Джизга и еще один из лидеров – диагональный Константин Бакун.

В своем интервью в начале апреля гендиректор «Локомотива» Роман Станиславов заявил о намерении произвести омоложение состава команды.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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