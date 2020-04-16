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Польский капитан ушел из новосибирского «Локомотива»

Главная Спорт
Новосибирск
15:07 16 Апреля 2020
волейбол, игрок, польша
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский волейбольный «Локомотив» временно остался без капитана. Команду покинул один из ее лидеров Фабиан Джизга, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Польский связующий «Локомотива» решил не продолжать карьеру в Новосибирске.

«Спасибо Фабиану за два незабываемых сезона и самые яркие эмоции! Спасибо, капитан!», - попрощался клуб с игроком.

Фабиан Джизга выступал за новосибирских «железнодорожников» в российской Суперлиге и еврокубках с 2018 года. В этом сезоне вместе с командой он стал чемпионом РФ. Стоит отметить, что ранее – в 2014 и 2018 годах - Фабиан Джизга в составе сборной Польши выигрывал звание чемпиона мира.

Это уже вторая значительная кадровая потеря «Локомотива» в апреле. Как писали Sibnovosti.ru, команду также покинул диагональный Константин Бакун.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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