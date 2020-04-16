Польский капитан ушел из новосибирского «Локомотива»

Новосибирский волейбольный «Локомотив» временно остался без капитана. Команду покинул один из ее лидеров Фабиан Джизга, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Польский связующий «Локомотива» решил не продолжать карьеру в Новосибирске.

«Спасибо Фабиану за два незабываемых сезона и самые яркие эмоции! Спасибо, капитан!», - попрощался клуб с игроком.

Фабиан Джизга выступал за новосибирских «железнодорожников» в российской Суперлиге и еврокубках с 2018 года. В этом сезоне вместе с командой он стал чемпионом РФ. Стоит отметить, что ранее – в 2014 и 2018 годах - Фабиан Джизга в составе сборной Польши выигрывал звание чемпиона мира.

Это уже вторая значительная кадровая потеря «Локомотива» в апреле. Как писали Sibnovosti.ru, команду также покинул диагональный Константин Бакун.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»