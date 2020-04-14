Новосибирский волейбольный «Локомотив» расстался с одним из лидеров

Волейбольный «Локомотив» попрощался с одним из своих лидеров Константином Бакуном. Он выступал за новосибирский клуб с 2018 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что диагональный Константин Бакун покидает клуб, «Локомотив» сообщил сегодня. Напомним, что новосибирцы в этом сезоне были признаны чемпионами России по итогам регулярного сезона, а «Финал шести» отменили из-за угрозы распространения COVID-19.

В завершившемся сезоне российской Суперлиги Константин Бакун сыграл в 16 матчах (54 сета на площадке, 225 выигранных мячей). Он стал одним из лучших крайних нападающих с 57% по реализации атак. В январе 2020 года Константин Бакун стал самым результативным игроком решающего матча с кемеровским «Кузбассом» за Кубок Сибири и Дальнего Востока. Тогда он набрал 23 очка, забил победный мяч в первой партии, а затем эйсом фактически решил исход второй.

Константину Бакуну 35 лет. Его уход – первое объявленное изменение в составе новосибирцев после прекращения сезона. Ранее гендиректор «Локомотива» Роман Станиславов заявил о желании провести омоложение команды.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»