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Новосибирский «Локомотив» объявлен победителем мужской волейбольной Суперлиги

Главная Спорт
Новосибирск
09:21 30 Марта 2020
волейбол, чемпионат, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Первенство российской мужской волейбольной Суперлиги 2020 года не будет доиграно. Ранее оно было приостановлено из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение об окончательном прекращении чемпионата принял президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Он собрался 28 марта. Согласно решению президиума, места в чемпионате распределяются по итогам регулярного первенства. Таким образом, чемпионом России признан новосибирский «Локомотив».

«Решение логичное и ожидаемое. Регулярный чемпионат хоть и не в полном объеме, но состоялся. Моя команда с первого тура занимала первое место, никогда не опускалась ниже. Сыграли мы со всеми ведущими командами по несколько раз, поэтому наше чемпионство объективно – решение президиума ВФВ оптимально», - прокомментировал завершение чемпионата сайту новосибирского клуба его гендиректор Роман Станиславов.

Таким образом, сибиряки выигрывают российский чемпионат второй год подряд. Победителем прошлого сезона, как писали Sibnovosti.ru, был кемеровский «Кузбасс». На этот раз он третий (на втором – «Зенит-Казань»).

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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