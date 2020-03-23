Новосибирский волейбольный «Локомотив» остановился в шаге от финала Кубка ЕКВ

Ответный полуфинальный матч мужского волейбольного Кубка ЕКВ 26 марта в Санкт-Петербурге между местным «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» не состоится. Турнир приостановлен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса COVID-2019, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти взаимные решения в зависимости от дальнейшего развития кризиса», - приводит сайт «Локомотива» цитату из заявления президента Европейской конфедерации волейбола Александра Боричича.

Напомним, в первом полуфинальном матче «Локомотив» победил «Зенит» на домашней площадке со счетом 3:1. Игра состоялась 19 марта. Другую полуфинальную пару составили турецкий «Галатасарай» и итальянская «Модена».

«Приостановить с 20 марта и до особого распоряжения приостановить проведение квалификационного раунда и финала за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд Суперлиги», - говорится также в решении исполкома Российской федерации волейбола.

Как писали Sibnovosti.ru, Новосибирск должен был принять «Финал шести» Суперлиги, поскольку «Локомотив» выиграл регулярное первенство страны.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»