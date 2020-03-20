20 марта
Новосибирск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл первый матч полуфинала Кубка ЕКВ

Главная Спорт
Новосибирск
12:13 20 Марта 2020
волейбол, кубок, полуфинал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мужской европейский волейбольный Кубок ЕКВ – одно из немногих соревнований в Европе, которые еще не прекращены из-за пандемии COVID-2019. В первом матче полуфинала турнира новосибирский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра прошла в Новосибирске без зрителей. Сибиряки одержали победу со счетом 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22). Лучшим у хозяев был Сергей Савин, который набрал 19 очков, включая два очка эйсами.

«Очень тяжело играть без зрителей! Болельщики для нашей команды очень много значат. Но, думаю, все они смотрели матч по телевизору», - сказал сайту клуба после игры блокирующий «Локомотива» Дмитрий Щербинин.

Ответная игра в Санкт-Петербурге назначена на 26 марта. Другую полуфинальную пару составили турецкий «Галатасарай» и итальянская «Модена». Но их поединки отложены.  

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Коронавирус оставил мир без спорта

Коронавирус оставил мир без спорта

17 Марта 2020 г.
Сегодня официально было объявлено, что Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса.
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» осталась без соперника в Кубке Гагарина

Новосибирская «Сибирь» осталась без соперника в Кубке Гагарина

17 Марта 2020 г.
КХЛ приостановила соревнования на неделю
Новости Новосибирска: Болельщики могут выбрать название новосибирскому футбольному клубу

Болельщики могут выбрать название новосибирскому футбольному клубу

13 Марта 2020 г.
Опрос проходит в электронной форме
Новости Новосибирска: «Сибирь» вышла в следующий раунд плей-офф

«Сибирь» вышла в следующий раунд плей-офф

11 Марта 2020 г.
Новосибирцы обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в серии до четырех побед
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» победил в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» победил в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги

10 Марта 2020 г.
Новосибирск получил право провести «Финала шести»
Новости Новосибирска: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» в первенстве КХЛ

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» в первенстве КХЛ

21 Февраля 2020 г.
Новосибирская команда осталась на пятом месте на «Востоке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Подтопление может коснуться 17 населенных пунктов Новосибирской области

Подтопление может коснуться 17 населенных пунктов Новосибирской области

18 Марта 2020 г.
В регионе прошло заседание комиссии по ЧС
Новости Новосибирска: Школьные каникулы в России стали длиннее

Школьные каникулы в России стали длиннее

18 Марта 2020 г.
Они продлятся с 23 марта по 12 апреля
Новости Новосибирска: Бывший новосибирский губернатор отсудил компенсацию за уголовное преследование

Бывший новосибирский губернатор отсудил компенсацию за уголовное преследование

17 Марта 2020 г.
Суд удовлетворил иск Василия Юрченко на 300 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19