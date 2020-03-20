Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл первый матч полуфинала Кубка ЕКВ

Мужской европейский волейбольный Кубок ЕКВ – одно из немногих соревнований в Европе, которые еще не прекращены из-за пандемии COVID-2019. В первом матче полуфинала турнира новосибирский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра прошла в Новосибирске без зрителей. Сибиряки одержали победу со счетом 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22). Лучшим у хозяев был Сергей Савин, который набрал 19 очков, включая два очка эйсами.

«Очень тяжело играть без зрителей! Болельщики для нашей команды очень много значат. Но, думаю, все они смотрели матч по телевизору», - сказал сайту клуба после игры блокирующий «Локомотива» Дмитрий Щербинин.

Ответная игра в Санкт-Петербурге назначена на 26 марта. Другую полуфинальную пару составили турецкий «Галатасарай» и итальянская «Модена». Но их поединки отложены.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»