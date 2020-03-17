Коронавирус оставил мир без спорта

Пандемия коронавируса Covid-19, объявленная ВОЗ 11 марта, привела к отмене большинства крупных международных и национальных спортивных соревнований.

Сегодня официально было объявлено, что Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Такое решение было принято на видеоконференции УЕФА при участии 55 футбольных ассоциаций. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Спортивные мероприятия на территории Российской федерации отменены до 10 апреля. Это касается Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лига (КХЛ) и Единой Лиги ВТБ.

Ранее матчи отмели многие национальные европейские футбольные лиги, а также НХЛ, НБА и многие др.