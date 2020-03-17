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Новосибирская «Сибирь» осталась без соперника в Кубке Гагарина

Главная Спорт
Новосибирск
08:37 17 Марта 2020
хоккей, кубок, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю. К этому времени он дошел до стадии полуфиналов конференций, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Паузу КХЛ взяла для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов. Напомним, что в полуфиналы конференций или четвертьфиналы общего розыгрыша вышло восемь команд. Но оба иностранных участника – финский «Йокерит» и «Барыс» из Нур-Султана – отказались от дальнейшей борьбы из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

«По независящим от клуба причинам «Барыс» вынужден завершить выступление в плей-офф Кубка Гагарина. В дело вмешалась пандемия коронавируса, и мы все должны в первую очередь позаботиться о здоровье для себя и своих близких», - заявил вчера президент казахстанского клуба Борис Иванищев.

Напомним, что в полуфинале конференции «Восток» «Барыс» должен был встретиться с новосибирской «Сибирью». Первый матч планировался на 17 марта. Таким образом, в случае продолжения Кубка Гагарина по традиционной схеме сибиряки в худшем для себя случае получат бронзовые медали. Пока же «Сибирь» объявила о прекращении продажи билетов на домашние матчи с «Барысом».

Фото: pixabay.com

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