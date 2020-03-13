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Болельщики могут выбрать название новосибирскому футбольному клубу

Главная Спорт
Новосибирск
13:34 13 Марта 2020
футбол, название, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный футбольный клуб Новосибирска получил возможность вернуть себе историческое наименование. В регионе проходит опрос болельщиков на этот счет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Опрос в режиме онлайн идет на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Вопрос сформулирован следующим образом: «Какое название должен носить главный футбольной клуб Новосибирской области?». При этом поясняется, что с учетом результатов голосования предлагается сохранить нынешнее название футбольного клуба «Новосибирск», либо переименовать в один из предложенных болельщиками вариантов. Впрочем, предложен вариант только один – «Чкаловец».

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года было объявлено о создании АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». Перед ним была поставлена задача попасть в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Игравший в ФНЛ новосибирский клуб «Сибирь» к этому времени по тогам сезона покинул лигу.

Название «Чкаловец» новосибирский футбольный клуб носил в 1972-1991 и 1993-1999 годы. Затем несколько лет он выступал под названиями «Чкаловец-ФоКуМиС» и «Чкаловец-1936».

Пока опрос не вызвал ажиотажа. К настоящему времени проголосовало всего 47 человек, 31 из которых предпочел «Чкаловец». Опрос продлится до 10 апреля.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

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