«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» в первенстве КХЛ

Новосибирская «Сибирь» уступила в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» в регулярном первенстве КХЛ. Скорее всего, эти команды встретятся друг с другом уже в первом раунде плей-офф, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первом периоде, прошедшем без голов, сибирякам не помогли четыре удаления в составе хозяев. А во втором уральцы провели две шайбы с интервалом не больше минуты. Это сделали Найджел Доус и Александр Кучерявенко. Одну шайбу довольно быстро отквитал новосибирец Данил Романцев, подправив шайбу после броска Евгения Чесалина.

Последний гол в этой игре болельщики увидели только в самом конце матча. Уральский канадец Питер Холланд попал в пустые ворота после того, как «Сибирь» заменила вратаря полевым игроком. Итоговый счет - 1:3.

«Сибирь» осталась на пятом месте в конференции «Восток», но теперь отстает от «Автомобилиста» на четыре очка. Также на четыре очка она опережает уфимский «Салават Юлаев».

Фото: КХЛ ТВ