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«Сибирь» победила в овертайме в столице Казахстана

Главная Спорт
Новосибирск
10:03 19 Февраля 2020
хоккей, сибирь, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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В регулярном первенстве КХЛ «Сибири» удалось вплотную подобраться к екатеринбургскому «Автомобилисту» по набранным очкам. Произошло это в результате победы над «Барысом» в Нур-Султане, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра в столице Казахстана проходила с преимуществом хозяев, которые до этого победили в шести матчах подряд. В нескольких случаях новосибирцев спас голкипер Алексей Красиков. А в середине третьего периода гости вышли вперед. Никита Шашков отпасовал Егору Миловзорову, шайба попала тому в конек и отскочила в ворота.

«Барыс» спасся за пять секунд до финальной серены. Счет сравнял швед Линус Виделль, когда казахстанская команда устроила штурм ворот «Сибири». Но гости вырвали победу в овертайме. Решающую шайбу провел финн Юрки Йокипакка.

У занимающей пятое место в конференции «Восток» «Сибири» сейчас 70 очков, на два меньше, чем у екатеринбургского «Автомобилиста». При этом уральцы сыграли на матч больше.

Фото: КХЛ ТВ

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