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«Сибирь» одержала победу в домашнем матче

Главная Спорт
Новосибирск
10:24 17 Февраля 2020
сибирь, игра, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В регулярном первенстве КХЛ новосибирская «Сибирь» одержала очередную победу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На этот раз над одним из аутсайдеров – череповецкой «Северсталью».

Игра началась неожиданно для новосибирских болельщиков. В первом периоде гости повели 2:0 после точных бросков Макара Хабарова и Ильи Хохлова. Но «Сибирь» пришла в себя быстро.  Тут же Юусо Пуустинен отквитал одну шайбу, а еще до конца первого периода Юрки Йокипакка сравнял счет.

Решающую шайбу провел в заключительном отрезке матча Игорь Макаров. Итоговый счет – 3:2. С 68 очками новосибирцы по-прежнему занимают пятое место в конференции «Восток». Напомним, команда уже завоевала право играть в плей-офф.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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