Новосибирский «Локомотив» встретится с бельгийцами в волейбольном Кубке ЕКВ

На матч четвертьфинала мужского волейбольного Кубка ЕКВ новосибирскому «Локомотиву» вновь придется отправиться на крайний запад Европы. О ходе турнира сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соперник «Локомотива» определился по итогам второго матча между клубом «Линдеманс» из бельгийского городка Алста и хорватской «Младости». Бельгийцы снова выиграли - 3:1 (первый матч – 3:2).

В 1/8 финала новосибирцы встречались с нидерландским «Драисма Динамо». Первый матч дома «Локомотив» выиграл 3:0. Во второй игре 13 февраля соперник создал новосибирцам больше проблем и даже выиграл один сет. Итог - 3:1 (25:21, 25:17, 22:25, 25:22).

Первая игра ¼ финала в Новосибирске состоится 26 февраля.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»