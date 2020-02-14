Поражения конкурентов вывели «Сибирь» в плей-офф

Новосибирская «Сибирь» проиграла второй домашний матч подряд в регулярном первенстве КХЛ. На этот раз клубу «Сочи», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

После первого периода новосибирцы вели со счетом 2:0. Первый гол на счету Дмитрия Саюстова, второй забил Юкка Пельтола. После броска финна шайба попала в конек шведского игрока гостей Симона Бертильссона и срикошетила в сетку.

В конце матча сочинские скандинавы решили исход поединка. Тот же Симон Бертильссон сравнял счет за пять минут до конца основного времени, а Мальте Стрёмвалль забил решающий послематчевый буллит.

Хорошие же новости для болельщиков «Сибири» пришли на этот раз с других стадионов. Омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» со счетом 5:2, пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил в Череповце «Северстали» 1:2. Это означало, что новосибирцы получили место в плей-офф.

Фото: КХЛ ТВ