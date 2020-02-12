«Сибирь» уступила «Куньлунь Ред Стар» на своем льду

В регулярном первенстве КХЛ новосибирская «Сибирь» неожиданно на домашнем льду проиграла китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар». Более того, хозяева позволили чешскому голкиперу пекинцев Шимону Грубецу уйти с площадки «сухим», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Исход матча был решен во втором периоде. Шайбы в ворота новосибирцев забили Тайлер Вон, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли. После третьей шайбы ворота «Сибири» покинул Харри Сятери, и его место занял Алексей Красиков. В деле обороны ворот это помогло, а в атаке нет. Матч так и закончился со счетом 0:3.

«Шансы и моменты были неплохие, но вратарь «Куньлуня» сыграл здорово. Был какой-то академичный хоккей, не наш хоккей», - сказал главный тренер «Сибири» Николай Заварухин сайту КХЛ.

Напомним, в середине января 2020 года эти команды выдали два драматичных матча. В первом «Сибирь», проигрывая 0:3, сумела победить в основное время 4:3. Во втором новосибирцы уступали 2:4, но сравняли счет и потом победили в серии буллитов.

Любопытно, что из-за ситуации с коронавирусом последний матч регулярного первенства КХЛ «Куньлунь Ред Стар» сыграет в Новосибирске. В качестве хозяина площадки китайская команда 24 февраля примет здесь рижское «Динамо».

В конференции «Восток» «Сибирь» по-прежнему занимает пятое место, уступая пять очков екатеринбургскому «Автомобилисту» и опережая уфимский «Салават Юлаев» на два.

Фото: КХЛ ТВ