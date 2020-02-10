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Новосибирский «Локомотив» отрывается от преследователей в российской Суперлиге

Главная Спорт
Новосибирск
10:03 10 Февраля 2020
волейбол, игра, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» одержал очередную победу в первенстве мужской российской волейбольной Суперлиги. Сибиряки обыграли санкт-петербургский «Зенит», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч прошел в Новосибирске. Самым сложным оказался первый сет. Хозяева вели со счетом 18:12, но «Зенит» смог достать соперника и сравнять счет. Игра на «больше-меньше» затянулась, пока сербский доигровщик Марко Ивович не завершил ее подачей навылет – 34:32.

«Сначала выиграли в первой партии, в которой мы вели, но в результате допустили, чтоб соперник сравнял счет. Считаю, что это было ключевым в матче с психологической точки зрения. В таких играх команды растут над собой», - сказал после игры сайту клуба главный тренер новосибирцев Пламен Константинов.

В итоге новосибирцы выиграли матч со счетом 3:1 (в следующих сетах 23:25, 25:16 и 26:24). Самым результативным игроком стал Константин Бакун с 26 очками.

В этом же туре московские динамовцы, шедшие вторыми в турнирной таблице, проиграли дома клубу «Зенит-Казань» 0:3. Чемпион страны кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, с таким же счетом уступил в гостях уфимскому «Уралу». В результате «Локомотив» еще больше оторвался от преследователей. У него 41 очко, у «Динамо» и «Зенита-Казань» по 33, у «Кузбасса» - 30.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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