«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Автомобилист»

В регулярном первенстве КХЛ «Сибирь» только в серии буллитов смогла одолеть «Автомобилист» из Екатеринбурга. Игра прошла в Новосибирске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом матче смогли отличиться только зарубежные хоккеисты, причем три из четырех голов основного времени были забиты в первом периоде. Счет открыл финский «сибиряк» Юрки Йокипакка, точно бросивший со средней дистанции, когда хозяева играли против троих гостей. А сравнял его канадец Питер Холланд. Сделал он это в тот момент, когда новосибирцы оказались на площадке вчетвером.

«По необъяснимым причинам один из игроков «Сибири» ... забыл выйти со скамейки», - прокомментировал этот эпизод сайт КХЛ.

В дальнейшем у «Сибири» отличился Микаэль Руохомаа, у уральцев – гражданин Белоруссии Джефф Плэтт. На счету Микаэля Руохомаа также решивший исход поединка буллит. Итоговый счет – 3:2.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, но осталась на пятом месте в конференции «Восток». Отставание от идущего четвертым «Автомобилиста» составляет пять очков. С большой долей вероятности можно предположить, что эти команды встретятся в первом раунде плей-офф.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»