Новосибирцы обыграли чемпиона России в мужской волейбольной Суперлиге

Новосибирский «Локомотив» вновь обыграл чемпиона России – кемеровский «Кузбасс» - в матче мужской волейбольной Суперлиги. Сибирское дерби прошло в Кемерове, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра оказалась очень упорной, хотя и ограничилась тремя партиями. «Локомотив» здорово начинал каждый из сетов. В первом он вел 4:0 после подач поляка Фабиана Джизги, во втором – 3:0, в третьем – 8:1. Но «Кузбасс» каждый раз держал удар и не отпускал соперника далеко. Итоговый счет - 0:3 (24:26, 24:26, 21:25) в пользу гостей.

Несмотря на победу, главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов не высказал удовлетворения от хода игры.

«У нас была не лучшая игра с точки зрения качества волейбола. Обе команды нервничали и не показали свою лучшую игру», - сказал сайту новосибирского клуба болгарский специалист после игры.

Новосибирцы закрепились на первом месте с 36 очками. «Кузбасс», который пропустил вперед московское «Динамо», на третьем с 30 очками. Еще один сибирский клуб – «Енисей» - в прошедшем туре обыграл дома «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:19). Красноярцы находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»