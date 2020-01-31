Новосибирский чемпионат РФ по фехтованию пройдет в апреле

Чемпионат России по фехтованию в Новосибирске стартует 17 апреля. Об этом говорится в изданном сегодня постановлении новосибирского губернатора Андрея Травникова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Этим документом создан оргкомитет по проведению соревнований. Его возглавил вице-губернатор Сергей Нелюбов. Первенство продлится до 24 апреля.

В числе членов оргкомитета указан директор АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова» Игорь Коротнев. Как писали Sibnovosti.ru, центр фехтования был открыт в Октябрьском районе Новосибирска в сентябре 2019 года. Это двухэтажное здание площадью 5,7 тыс. кв. м с несколькими залами.

На церемонии открытия центра председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал о том, что в 2020-м здесь пройдет чемпионат России по фехтованию, а сборная страны проведет сборы перед летними Олимпийскими играми в Токио.

Напомним, в январе в Новосибирске прошел чемпионат РФ по греко-римской борьбе.

Фото: сайт правительства Новосибирской области