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Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ

Главная Спорт
Новосибирск
10:54 29 Января 2020
волейбол, кубок, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» сделал первый шаг в четвертьфинал европейского мужского волейбольного Кубка ЕКВ. На домашней площадке сибиряки обыграли в 1/8 финала нидерландскую команду «Драисма Динамо», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первой партии «Локомотив» сразу повел со счетом 3:0. Однако легкой победы не получилось ни в первом сете, ни в матчем в целом. Первая партия завершилась со счетом 25:23 в пользу хозяев, вторая - 27:25. И лишь в третьей преимущество хозяев стало очевидным - 25:18.

По данным сайта «Локомотива», самым результативным игроком матча стал Павел Круглов, набравший 13 очков. Удачный блок принес сибирякам в общей сложности 15 очков.

«У «Драисма Динамо» нет супер игроков, но они очень организованная команда, подняли все, что могли в защите. Это очень действовало на нервы нашим игрокам, потому что мы не привыкли к такому волейболу. Обычно волейбол силовой в России: блок-подача-атака. Но это типичные европейские команды. Надо проявлять терпение. А мы первые две партии тратили энергию на негативные эмоции, вместо того, чтобы ждать своего момента. Мы сегодня получили не только результат, но и отличный урок», - сделал выводы главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов. 

Ответная игра состоится в небольшом (139 тыс. человек) нидерландском городе Апелдорн 13 февраля. Напомним, что в 1/16 финала «Локомотив» дома также 3:0 обыграл французский «Шомон». Но в гостях сибиряки уступили с таким же счетом, и путевку в 1/8 финала вырвали лишь в «золотом» сете.

Сегодня вечером другой сибирский клуб «Кузбасс» в Кемерове встретится в рамках Лиги чемпионов с командой из словенской Любляны. А 1 февраля там же в первенстве российской Суперлиги «Кузбасс» сыграет с «Локомотивом».

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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