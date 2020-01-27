«Сибирь» уступила лидеру КХЛ

Новосибирская «Сибирь» в очередном туре регулярного первенства КХЛ уступила лидеру турнира – ЦСКА. Игра прошла в Москве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сибирь» держалась довольно долго. В первом периоде счет открыл Антон Слепышев после передачи Кирилла Капризова. Но следующего гола зрителям пришлось ждать долго. Еще две шайбы москвичи Михаил Григоренко и Кирилл Капризов провели только в третьем периоде. Итог – 3:0.

Это второе поражение «Сибири» подряд с разницей в три шайбы. В предыдущем матче новосибирская команда уступила нижнекамскому «Нефтехимику» 3:6.

В результате этой победы ЦСКА обеспечил себе первое место в Дивизионе Тарасова. «Сибирь» остается на пятом месте в конференции «Восток» с 59 очками и продолжает борьбу за место в плей-офф.

Фото: сайт ХК «Сибирь»