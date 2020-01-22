Хоккейная «Сибирь» выиграла шестой матч подряд

Возвращение «Сибири» в регулярное первенство КХЛ после перерыва, вызванного матчем всех звезд лиги, оказалось удачным. Новосибирцы обыграли челябинский «Трактор», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый период матча на своем льду «Сибирь» выиграла уверенно – 2:0. Шайбы на счету Александра Логинова и Юусо Пуустинена. Но во втором периоде уральцы приблизились в счете к хозяевам. На гол новосибирца Александра Шарова дважды точно ответили челябинские чехи Гика Тома (в этом случае Харри Сятери отбил шайбу ловушкой, но она перелетела голкипера и опустилась в ворота) и Лукаш Седлак. Окончательно исход поединка решил гол Егора Миловзорова за четыре минуты до конца матча, а Дмитрий Саюстов забивал гостям уже в пустые ворота – 5:2.

«Сибирь» выиграла шестой матч подряд. Команда набрала 59 очков и занимает пятое место в конференции «Восток», отставая от екатеринбургского «Автомобилиста» на четыре очка.

Фото: сайт КХЛ ТВ