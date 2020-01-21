В Новосибирске готовят план мероприятий для подготовки волейбольного первенства

План мероприятий по подготовке и проведению игр мирового волейбольного первенства в Новосибирске должен быть готов уже в феврале 2020 года. Этим займется специально созданный организационный комитет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оргкомитет сформировал своим постановлением новосибирский губернатор Андрей Травников. Он же и возглавил эту структуру.

«Организационному комитету в месячный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году в городе Новосибирске», - говорится в документе, датированном 20 января.

Напомним, Новосибирск стал одним из российских городов, которые примут чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Для соревнований на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской магистрали строится новый волейбольный центр.

Фото: страница губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в соцсети Facebook