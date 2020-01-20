Новосибирский Экспоцентр провел выходные в борьбе

В Новосибирске прошел чемпионат России по греко-римской борьбе. Поединки состоялись в здании новосибирского Экспоцентра. Это было последнее первенство страны перед Олимпиадой в Токио 2020 года. Его итоги будут учтены при формировании сборной РФ. Чемпионами страны на новосибирском ковре стали Назир Абдуллаев, Шамиль Ожаев, Давид Чакветадзе, Адам Курак, Александр Чехиркин, Александр Головин, Виталий Кабалоев, Жамболат Локьяев, Ибрагим Лабазанов и Сергей Семенов.

Фото: Sibnovosti.ru, сайт МВК «Новосибирск Экспоцентр»