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В Новосибирске прошел предолимпийский чемпионат РФ по греко-римской борьбе

Главная Спорт
Новосибирск
11:49 20 Января 2020
чемпионат, в россии, борьба
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. Последние медали первенства разыграли в воскресенье, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

19 января определились победители в трех весовых категориях. В весе до 67 кг Назир Абдуллаев в финале одолел Алена Мирзояна 6:5. Соревнования в весе до 82 кг завершились победой Шамиля Ожаева, соперником которого в финале был Руслан Варданян (6:2). Наконец, в весе до 87 кг лучшим стал олимпийский чемпион Давид Чакветадзе, который в финале был сильнее призера чемпионата Европы Александра Комарова 4:2.

Ранее в своих весовых категориях звание чемпиона России завоевали Адам Курак (до 72 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг) и Александр Головин (до 97 кг). В весе до 55 кг в финале победил Виталий Кабалоев. В числе победителей новосибирского турнира также Жамболат Локьяев (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

В чемпионате не принимал участие двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов (до 77 кг).

«Конкуренция внутри веса показывает, что категория у нас котируется и в мире – Роман Власов дважды олимпийский, Саша Чехиркин – сильнейший в мире, да и остальные в этом весе – не из больницы. Победа Чехиркина выделяет глубину ростовской школы борьбы. Очень острая и обязывающая к дисциплине и упорству конкуренция несомненно поможет завоевать олимпийскую лицензию и достойно представить страну на Олимпиаде самому достойному, кто получит право выступать в Токио», - прокомментировал сайту Федерации спортивной борьбы России результат соревнований в этой весовой категории трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Фото: сайт МВК «Новосибирск Экспоцентр»

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