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Новосибирские хоккеисты вырвали победу у «Амура»

Главная Спорт
Новосибирск
18:48 16 Января 2020
хоккей, сибирь, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» в первенстве КХЛ выиграла в очередном тяжелейшем для себя матче. На этот раз, в Хабаровске против «Амура», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. В первом периоде гол забил новосибирец Данил Романцев. В этот момент «Сибирь» играла в большинстве. Перед вторым перерывом хабаровчане вновь сделали счет равным.

В овертайме и та, и другая команда получила шанс сыграть в большинстве, но забить им так и не удалось. Исход же затянувшейся серии буллитов решил Микаэль Руохомаа. Два его броска были точными.

Победа над «Амуром» стала пятой подряд для «Сибири». Причем, в двух из них новосибирцы выиграли по буллитам, в одной – в овертайме.

Фото: КХЛ ТВ

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