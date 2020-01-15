«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар»: две хоккейные драмы за два дня

Вчера в первенстве КХЛ новосибирская «Сибирь» и китайская «Куньлунь Ред Стар» выдали второй драматичный матч подряд на пекинском льду. Как и в понедельник, победу одержали гости, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в первом поединке сибиряки уступали 0:3, но затем переломили ход поединка и добились победы со счетом 4:3 в основное время. На этот раз счет открыли уже новосибирцы. Это сделал Алексей Яковлев в первом периоде. Правда, почти сразу же Спенсер Фу забросил ответную шайбу.

Во втором периоде Егор Миловзоров вновь вывел «Сибирь» вперед – 2:1. Но начало третьей двадцатиминутки оказалось холодным душем для гостей. С 41-й по 48-ю минуты «Куньлунь Ред Стар» забросила три шайбы подряд. Причем, дважды это сделал темнокожий канадец Деванте Смит-Пелли.

В результате, как и в первом матче, «Сибири» пришлось предпринимать отчаянные усилия для того, чтобы спасти игру. И это вновь удалось. Новосибирцы сравняли счет благодаря точным броскам Юусо Пуустинена и Ильи Морозова.

Решающий точный бросок в серии буллитов на счету Егора Миловзорова. Он набрал очки в четвертом матче подряд. Стоит также отметить, что после третьей пропущенной шайбы Харри Сятери сменил Алексея Красикова в воротах гостей. При счете 4:4 финский голкипер отбил шайбу после выхода Спенсера Фу один на один.

После вчерашних матчей «Сибирь» с 55 очками закрепилась на пятом месте в конференции «Восток».

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги