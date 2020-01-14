Новосибирская «Сибирь» переломила ход игры в Пекине

В регулярном первенстве КХЛ «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар». Новосибирцы смогли добиться победы, несмотря на то, что уступали по ходу матча 0:3, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра прошла в Пекине. В первом периоде сначала забил Лукас Локхарт, завершивший быструю контратаку. Затем преимущество хозяев удвоил Брэндон Ип. После 0:2 гости заменили вратаря – вместо Харри Сятери на лед вышел Алексей Красиков. Но и он не спас после добивания с лета Тайлера Вона.

Но после этого момента в матче забивали только сибиряки. Во втором периоде отличились Микаэль Руохомаа и Егор Миловзоров, а в третьем – Данил Романцев и Дмитрий Саюстов. После четвертой шайбы оставалось играть полторы минуты. «Сибирь» почти сразу осталась в меньшинстве, а «Куньлунь Ред Стар» заменил вратаря шестым полевым игроком. Но новосибирцы выстояли.

После этой победы «Сибирь» с 53 очками забралась уже на пятое место в конференции «Восток». Столько же очков у магнитогорского «Металлурга», на одно меньше – у уфимского «Салавата Юлаева».

Сегодня вечером на пекинском льду «Куньлунь Ред Стар» (50 очков и восьмое место на «Востоке») и «Сибирь» встретятся вновь.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»