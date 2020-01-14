14 января
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирская «Сибирь» переломила ход игры в Пекине

Главная Спорт
Новосибирск
10:24 14 Января 2020
хоккей, сибирь, победа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В регулярном первенстве КХЛ «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар». Новосибирцы смогли добиться победы, несмотря на то, что уступали по ходу матча 0:3, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра прошла в Пекине. В первом периоде сначала забил Лукас Локхарт, завершивший быструю контратаку. Затем преимущество хозяев удвоил Брэндон Ип. После 0:2 гости заменили вратаря – вместо Харри Сятери на лед вышел Алексей Красиков. Но и он не спас после добивания с лета Тайлера Вона.

Но после этого момента в матче забивали только сибиряки. Во втором периоде отличились Микаэль Руохомаа и Егор Миловзоров, а в третьем – Данил Романцев и Дмитрий Саюстов. После четвертой шайбы оставалось играть полторы минуты. «Сибирь» почти сразу осталась в меньшинстве, а «Куньлунь Ред Стар» заменил вратаря шестым полевым игроком. Но новосибирцы выстояли.

После этой победы «Сибирь» с 53 очками забралась уже на пятое место в конференции «Восток». Столько же очков у магнитогорского «Металлурга», на одно меньше – у уфимского «Салавата Юлаева».

Сегодня вечером на пекинском льду «Куньлунь Ред Стар» (50 очков и восьмое место на «Востоке») и «Сибирь» встретятся вновь.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Локомотив» вернул волейбольный Кубок Сибири и Дальнего Востока в Новосибирск

«Локомотив» вернул волейбольный Кубок Сибири и Дальнего Востока в Новосибирск

13 Января 2020 г.
В решающей игре железнодорожники обыграли «Кузбасс»
Новости Новосибирска: ФК «Новосибирск» возглавил экс-тренер «Сибири» Сергей Кирсанов

ФК «Новосибирск» возглавил экс-тренер «Сибири» Сергей Кирсанов

10 Января 2020 г.
Контракт рассчитан до конца сезона
Новости Новосибирска: Новосибирские хоккеисты победой завершили 2019 год

Новосибирские хоккеисты победой завершили 2019 год

29 Декабря 2019 г.
В серии буллитов «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар»
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» разгромлена на домашнем льду

Новосибирская «Сибирь» разгромлена на домашнем льду

26 Декабря 2019 г.
Она уступила московскому «Спартаку» 0:5
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» проиграл «Енисею» в первенстве волейбольной Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» проиграл «Енисею» в первенстве волейбольной Суперлиги

24 Декабря 2019 г.
Игра состоялась в Красноярске
Новости Новосибирска: Хоккейная новосибирская «Сибирь» одержала победу в Уфе

Хоккейная новосибирская «Сибирь» одержала победу в Уфе

18 Декабря 2019 г.
Две шайбы «Салавату Юлаеву» забросил Егор Миловзоров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Житель Томска стал победителем международного фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске

Житель Томска стал победителем международного фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске

9 Января 2020 г.
На создание скульптуры потребовалось 20 тонн снега
Новости Новосибирска: Бывший Военный городок в Новосибирске ожидает комплексная реновация

Бывший Военный городок в Новосибирске ожидает комплексная реновация

13 Января 2020 г.
Комиссию по ее реализации возглавил первый вице-губернатор Юрий Петухов
Новости Новосибирска: Кемеровский подросток скончался после инцидента в новосибирском аквапарке

Кемеровский подросток скончался после инцидента в новосибирском аквапарке

13 Января 2020 г.
Юноша застрял в бассейне и захлебнулся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19