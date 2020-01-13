«Локомотив» вернул волейбольный Кубок Сибири и Дальнего Востока в Новосибирск

Новосибирский «Локомотив» выиграл Кубок Сибири и Дальнего Востока, который разыгрывали команды мужской волейбольной Суперлиги. В решающем матче он одолел кемеровский «Кузбасс», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Турнир четырех команд завершился в конце минувшей недели в Новосибирске. Помимо «Локомотива» и «Кузбасса» в нем приняли участие красноярский «Енисей» и нижневартовский «Югра-Самотлор». К решающему поединку хозяева и кемеровчане подошли с двумя победами. Их встреча в последний день соревнований завершилась победой «Локомотива» 3:1 (29:27, 25:19, 24:26, 25:18).

Самым результативным игроком матча стал новосибирец Константин Бакун, который набрал 23 очка. Именно он забил победный мяч в первой партии, а затем эйсом решил исход второй, доведя счет в ней до 23:17.

Новосибирцы вернули себе трофей, который в прошлом сезоне уступили «Кузбассу». Третье место занял «Енисей», в последнем туре одолевший «Югра-Самотлор» 3:2 (25:23, 28:26, 19:25, 16:25, 15:13).

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»