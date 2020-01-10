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ФК «Новосибирск» возглавил экс-тренер «Сибири» Сергей Кирсанов

Главная Спорт
Новосибирск
16:03 10 Января 2020
спорт, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-тренер «Сибири» Сергей Кирсанов возглавил ФК «Новосибирск». Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новый наставник приступит к работе с футболистами с 16 января – впереди подготовка к весенней части первенства.

Отметим, что ФК «Новосибирск» был создан на базе «Сибири» летом 2019 года. Кирсанов до сентября 2018 года возглавлял тренерский штаб команды. Он сумел привести «Сибирь» к лучшему результату - седьмому месту в первом дивизионе Футбольной национальной лиги и четвертьфиналу Кубка России в 2017 году. После его ухода команда вылетела во второй дивизион.

Фото: ФК «Новосибирск»

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