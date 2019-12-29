Новосибирские хоккеисты победой завершили 2019 год

Новосибирская «Сибирь» победой завершила выступления в регулярном первенстве КХЛ в этом календарном году. Дома она обыграла пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

У «Сибири» этому матчу предшествовали два домашних поражения. Причем, оба «сухие» - 0:5 от московского «Спартака» и 0:2 от санкт-петербургского СКА. В игре с китайской командой новосибирцы забили дважды уже в первом периоде. Это сделали Евгений Чесалин и финн Юусо Пуустинен.

Отыгрался «Куньлунь Ред Старс» благодаря двум стремительным контратакам. Их завершали канадец Деванте Смит-Пелли и гражданин КНР Брэндон Ип уже в третьем периоде. В итоге дело дошло до серии буллитов, в котором точку удачным броском поставил игрок «Сибири» Микаэль Руохомаа.

Год «Сибирь» завершила на шестом месте в конференции «Восток». У нее 47 очков. Это на одно меньше, чем у «Куньлунь Ред Старс».

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги