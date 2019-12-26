Новосибирская «Сибирь» разгромлена на домашнем льду

Выступление новосибирской «Сибири» в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остается непредсказуемым, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. За неожиданной «сухой» гостевой победой над лидером конференции «Восток» казанским «Ак Барсом» последовало домашнее разгромное поражение от московского «Спартака».

Голы у гостей забили Максим Цыплаков, Андрей Кутейкин, Илья Зубов, Михаил Юньков и Робин Ганзл. Самым красивым оказался первый из них. Максим Цыплаков отличился в большинстве уже на первой минуте матча. Он обвел одного из игроков новосибирцев, вышел один на один с вратарем Алексеем Красиковым и после нескольких обманных движений закатил шайбу в сетку.

Пять шайб в домашнем матче «Сибирь» пропустила впервые в этом сезоне. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибири» Николай Заварухин назвал происшедшее «безвольным проигрышем» и извинился перед болельщиками. Он высказал надежду на то, что «это больше не повторится». Претворить надежду в жизнь будет непросто – завтра в очередном туре «Сибирь» принимает одного из лидеров КХЛ санкт-петербургский СКА.

После 39 игр новосибирцы занимают седьмое место на «Востоке» с 45 очками. Столько же у владивостокского «Адмирала», на два меньше у магнитогорского «Металлурга». Впереди с 47 очками китайский «Куньлунь» и уфимский «Салават Юлаев».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»